عودة آخر المصابين.. انتظام ياسر إبراهيم في مران الأهلي

شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء ‏المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

واطمأن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة.

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباته تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏