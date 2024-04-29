عودة آخر المصابين.. انتظام ياسر إبراهيم في مران الأهلي
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 21:27
كتب : حسام نور الدين
شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.
واطمأن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.
وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة.
وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة الإسماعيلي.
كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، عقب تعافيه من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.
وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريباته تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.