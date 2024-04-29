تشكيل برشلونة – لامين جمال يقود الهجوم أمام فالنسيا
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
يقود لامين جمال هجوم برشلونة في مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني.
لامين جمال
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة 33 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.
ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بـ أندرياس كريستينسن في وسط الملعب بجانب جوندوجان.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: تير شتيجن
الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو – باو كوبارسي - جواو كانسيلو
الوسط: إليكاي جوندوجان - كريستينسن – فيرمن
الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا
ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
بينما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.
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