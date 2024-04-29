منافس محتمل لمصر.. أوزبكستان إلى أوليمبياد باريس

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

منتخب أوزبكستان تحت 23 سنة

تأهل منتخب أوزبكستان إلى أوليمبياد باريس، بعد الفوز على حساب إندونيسيا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في قطر.

وينتظر منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة اليابان والعراق في نصف النهائي الآخر، فيما ينتظر منتخب إندونيسيا الخاسر لتحديد صاحب المركز الثالث.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

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ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا تحت 23 سنة، إلى أوليمبياد باريس مباشرة، فيما يدخل صاحب المركز الرابع في دورة ثلاثية مع غينيا ونيوزيلندا لتحديد البطاقة الأخيرة إلى الأوليمبياد.

وتضم منافسات كرة القدم في الأوليمبياد 16 منتخبا، يتم تقسيمهم على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

وأقيمت قرعة منافسات كرة القدم في الأوليمبياد، حيث جاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - صاحب المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - وصيف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة

وسيقع منتخب أوزبكستان في أحد المجموعتين الثالثة أو الرابعة، بعد وصوله للمباراة النهائية، وضمان التتويج بالمركز الأول، أو الحصول على المركز الثاني.

ويقع بطل كأس آسيا في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب المصري الأوليمبي، وإسبانيا، والدومينيكان.

منتخب مصر أوليمبياد باريس
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