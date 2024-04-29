اتحاد الكرة يكشف موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

لقب كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المقرر لإجراء مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر.

وكان عامر حسين قد كشف عن انطلاق منافسات دور الـ 32 في شهر مايو المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري للصحفيين عن إقامة قرعة دور الـ 32 من كأس مصر في تمام الثانية ظهرا من يوم الخميس.

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وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق عن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من كأس مصر نظرا لخوض المباريات المؤجلة بالدوري ونهائي البطولات الإفريقية للأندية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بالسعودية مارس الماضي.

وحصد الأهلي لقب كأس مصر 39 مرة بينما الزمالك توج باللقب 28.

وكان مصدر في اتحاد الكرة، كشف عن حل مقترح لتفادي الأزمة المرتقبة بسبب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي أن تواجه أندية القسم الثاني بعضها البعض وتتجنب مواجهة أندية الدوري الممتاز في دور الـ 32.

وكان المعتاد أن يلتقي 14 فريقا من الدرجات الأدنى مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، على أن تلعب الفرق الـ 4 الأخرى من الدوري الممتاز مع بعضهما البعض في آخر مواجهتين.

وأعلن عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عدم قبول الفكرة المقترحة وستقام قرعة كأس مصر بالنظام المعتاد لتلتقي فرق دوري القسم الثاني المتأهلة لدور الـ 32 أمام فرق الدوري الممتاز.

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