مدرب الوداد السابق يتولى تدريب منتخب هولندا للناشئين
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين عادل رمزي مدربا لمنتخب هولندا تحت 18 عاما.
ويتولى عادل رمزي تدريب منتخب هولندا تحت 18 سنة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
وكان عادل رامزي عمل في فريق آيندوهفن كمدرب في الفئات السنية المختلفة، كما كان مساعد مدرب الفريق الأول مارك فان بوميل.
ثم تولى عادل رمزي تدريب فريق الوداد المغربي بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بسبب تراجع النتائج والخروج من الدوري الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.
ويمتلك عادل رمزي الجنسية المغربية بجانب الجنسية الهولندية.
وقال عادل رمزي بعد تعنييه كمدرب لمنتخب هولندا تحت 18 سنة: "أنا فخور لأنني مُنحت الثقة للعمل مع أعظم المواهب في هولندا، نريد أن نقدم أداء جيدا وهذا أمر بالغ الأهمية".
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