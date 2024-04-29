التشكيل - تيري ونجيب يقودان فاركو.. وأوجولا وقندوسي في وسط سيراميكا كليوباترا
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
يبدأ الثنائي سيف تيري وشكري نجيب في التشكيل الأساسي لفريق فاركو أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 20 بمسابقة الدوري.
بينما يقود صديق أوجولا وأحمد قندوسي خط وسط سيراميكا كليوباترا.
وجاء تشكيل فاركو كالآتي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
الدفاع: جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي - رامي صبري - عزمي غومة.
الوسط: عمرو ناصر - محمود جهاد - سيف العجوز - وليد علي فرج.
الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب
بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي
الوسط: محمد عادل - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم.
الهجوم: أحمد بلحاج - أحمد ياسر ريان
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق.
بينما فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.