دوري المحترفين - المحلة يقترب من الممتاز.. والحدود يؤجل الحسم للجولة الأخيرة

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 18:43

كتب : محمد مصطفى

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

حقق غزل المحلة فوزًا صعبا على لافيينا بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثامن وقبل الأخير من دوري المحترفين، ليقترب من العودة للدوري الممتاز، ويُنهي آمال لافيينا في البطاقة المباشرة للدوري الممتاز ويُعقد موقفه.

تقدم لافيينا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة عن طريق يوسف فهيد بعد خطأ دفاعي للفلاحين، فيما أدرك غزل المحلة التعادل في الدقيقة 18 عن طريق خالد الإخميمي، مستغلا كرة عرضية لعبها رأسية سكنت الشباك ليشتعل الملعب.

وفي الشوط الثاني نجح بسام وليد في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

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كما حقق حرس الحدود فوزًا أبقى على آماله في المنافسة على المركز الثاني، على حساب طنطا بهدف نظيف، ضمن الجولة ذاتها، بهدف ذاتي سجل اللاعب أحمد حسام بالخطأ في مرماه.

ورفع المحلة رصيده لـ49 نقطة، ليبقى في المركز الثاني، ويلاحقه حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 48 نقطة

وانحصرت المنافسة على المركز الثاني في دوري المحترفين، المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز بين غزل المحلة، وحرس الحدود.

كما أنهى بتروجيت على آمال وادي دجلة في المنافسة على المركز الثاني، حيث حقق الفريق البترولي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل هدف بتروجيت الأول أحمد رضا في الدقيقة 6، وأضاف مصطفى الجمل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وقلص وادي دجلة الفارق في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب علي حسين، قبل أن يقضي دي يا كوابينا على آمال دجلة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

كما حقق القناة الفوز على حساب السكة الحديد 2-0، وتعادل راية وبروكسي بهدف لكل فريق، في إطار نفس الجولة.

وأصبح ترتيب دوري المحترفين، قبل الجولة الأخيرة الحاسمة، كالتالي:

بتروجيت 61

غزل المحلة 49

حرس الحدود 48

لافيينا 45 نقطة

وادي دجلة 45

طنطا 39

السكة الحديد 38

راية 37

بروكسي 37

القناة 35

وفي حالة تعادل فريقين في النقاط، يتم اللجوء للمواجهة المباشرة بينهما في مرحلة الصعود فقط، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف للفريق طوال الموسم في المرحلة الأولى ومرحلة الصعود.

وتقام في الجولة الأخيرة مباريات:

حرس الحدود × القناة

السكة الحديد × بتروجيت

وادي دجلة × راية

لافيينا × طنطا

بروكسي × غزل المحلة

وضمن بتروجيت التأهل إلى الدوري الممتاز بعد احتلال صدارة دوري المحترفين، بالوصول إلى 61 نقطة، فيما يتنافس غزل المحلة، وحرس الحدود على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى الدوري الممتاز.

كما يمتلك فريقا لافيينا ووادي دجلة الأمل، في اقتناص المركز الثالث، والذي يخوض دورة رباعية للتأهل للممتاز.

ويقام دوري المحترفين من 20 فريقا بنظام الدور الواحد، ليتأهل أول 10 فرق إلى مرحلة الصعود للدوري الممتاز، و10 فرق تتنافس على مرحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من مرحلة الصعود إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع 3 فرق المتأهلين من الدرجة الثانية، لتحديد المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.

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