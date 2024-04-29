كرة طائرة - مواعيد ثمن نهائي إفريقيا للسيدات.. وطريق الأهلي والزمالك

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة مواعيد منافسات ثمن نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

وتستضيف صالة الأهلي بالجزيرة مباريات بطولة إفريقيا حتى 4 مايو المقبل.

وتقام مباريات ثمن النهائي بالكامل غدا الثلاثاء على صالتي الأهلي بالجزيرة.

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وحسم فريق الأنابيب الكيني تأهله إلى ربع النهائي بسبب مشاركة 15 فريقا فقط في البطولة.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

بليدة الجزائري × الكحول الإثيوبي (الساعة 2 ظهرا)

السجون الكيني × الجمارك النيجيري (4 عصرا)

البنك التجاري الكيني × أسيك ميموزا الإيفواري (4 عصرا)

مايو كاني الكاميروني × ناصرية بيجاية الجزائري (6 مساء)

الزمالك × كوكوسيم السنغالي (6 مساء)

الأهلي × سانت دينيس من رينيون (8 مساء)

مشعل بيجاية الجزائري × ليتو الكاميروني (8 مساء)

طريق الثنائي المصري

يلعب الأهلي ثمن النهائي أمام فريق سانت دينيس من رينيون، وحال التأهل يصعد لمواجهة الفائز من مباراة الكحول الإثيوبي وبليدة الجزائري.

بينما يلعب الأنابيب الكيني الذي حسم تأهله لربع النهائي أمام الفائز من ليتو الكاميروني ومشعل بجاية الجزائري، ويصعد المتأهل من الثلاثي لمواجهة الأهلي حال تأهله لنصف النهائي.

أما الزمالك فيواجه كوكوسيم السنغالي في ثمن النهائي وحال التأهل يواجه المتأهل من مايو كاني الكاميروني وناصرية بجاية الجزائري.

بينما المتأهل من السجون الكيني والجمارك النيجيري يلعب أمام الفائز من البنك التجاري الكيني وأسيك ميموزا الإيفواري، ويصعد المتأهل من الرباعي لمواجهة الزمالك في نصف النهائي حال التأهل.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.

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