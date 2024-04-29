كاراسكو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أبريل

حصد البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب وسط الشباب جائزة أفضل لاعب خلال شهر أبريل في الدوري السعودي.

وتعد هذه المرة الأولى، التي ينال فيها النجم البلجيكي جائزة أفضلية الشهر بالدوري في نسخته الجارية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأسهم كاراسكو بانتصار فريقه على اتحاد جدة 3ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29، إذ صنع الهدف الأول، الذي سجله السنغالي حبيب ديالو.

ليث الشباب يزأر.. ويقول أنا الأفضل 🦁🗣️ البلجيكي يانيك كاراسكو 🇧🇪 أفضل لاعب في شهر أبريل .. ويفوز بالجائزة المقدمة من @Roshnksa 🌟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/VBg5AJ5kAV — دوري روشن السعودي (@SPL) April 29, 2024

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر، بعد أن حافظ على شباكه في ثلاث جولات، وتصدى لثماني كرات.

بينما فاز البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب بجائزة أفضل مدرب، فهو لم يتذوق طعم الخسارة خلال شهر أبريل، بعد تحقيقه 3 انتصارات أمام الرياض وأبها واتحاد جدة، وتعادل أمام الطائي.

أما جائزة أفضل لاعب واعد، فقد نالها مصعب الجوير، لاعب وسط الشباب، البالغ من العمر 20 عامًا.

وتتبقى 5 جولات على نهاية موسم الدوري السعودي.

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