انتهت دوري المحترفين.. المحلة (2)-(1) لافيينا.. بتروجيت (3)-(1) دجلة

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 16:27

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من مرحلة الصعود بدوري المحترفين المصري.

ويلتقي غزل المحلة ولافيينا على ملعب المحلة، فيما يستضيف طنطا منافسه حرس الحدود على ملعب طنطا، ويواجه بتروجيت فريق وادي دجلة على ملعب بتروسبورت.

وضمن بتروجيت التأهل إلى الدوري الممتاز بعد احتلال صدارة دوري المحترفين، بالوصول إلى 58 نقطة.

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فيما تتنافس فرق غزل المحلة، ولافيينا، ووادي دجلة، وحرس الحدود، وطنطا على المركزين الثاني والثالث.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 46 نقطة يليه لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد 45 نقطة لكل فريق، فيما يحتل طنطا المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويقام دوري المحترفين من 20 فريقا بنظام الدور الواحد، ليتأهل أول 10 فرق إلى مرحلة الصعود للدوري الممتاز، و10 فرق تتنافس على مرحلة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من مرحلة الصعود إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع 3 فرق المتأهلين من الدرجة الثانية، لتحديد المتأهل الأخير إلى الدوري الممتاز.

وفقا للنتائج الحالية للمباريات الجارية الآن، يكون الترتيب كالتالي:

بتروجيت 61

غزل المحلة 49

حرس الحدود 48

لافيينا 45 نقطة

وادي دجلة 45

طنطا 39

غزل المحلة (2)-(1) لافيينا

نهاية المباراة بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف لـ لافيينا

ق 73.. طرد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة بعد اعتراضه على حكم المباراة محمود البنا.

ق 59.. جووووول بسام وليد يسجل الهدف الثاني لغزل المحلة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

انتهى الشوط الأول بتعادل غزل المحلة ولافيينا بهدف لكل فريق.

ق 18.. جووووول خالد الإخميمي يسجل التعادل لغزل المحلة مستغلا كرة عرضية لعبها رأسية سكنت الشباك ليشتعل الملعب.

ق 1 .. جووووول سجل لافيينا هدفا في الدقيقة الأولى بعد كرة طويلة فشل دفاع المحلة في التعامل معها ليلعبها يوسف فهيد لاعب لافيينا رأسية أعلى الحارس لتسكن الشباك.

بتروجيت (3)-(1) وادي دجلة

ق 90+4 .. جووووول دي يا كوابينا يضيف الثالث لبتروجيت بعد فاصل مهاري رائع.

ق 54.. جووووول وادي دجلة يقلص الفارق عن طريق اللاعب علي حسين

ق 48.. جووووول بتروجيت يضيف الهدف الثاني من رأسية رائعة لمصطفى الجمل

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجيت بهدف نظيف

الدقيقة 6.. جوووووول سجل بتروجيت هدف التقدم عن طريق اللاعب أحمد رضا برأسية سكنت شباك الحارس.

طنطا (0)-(1) حرس الحدود
انتهت المباراة بفوز حرس الحدود بهدف نظيف.
ق 61.. جوووول حرس الحدود يتقدم بهدف عكسي للاعب طنطا أحمد حسام
انتهى الشوط الأول بالتعادل سلبيا بين طنطا وحرس الحدود
أما بقية المباريات فنتائجها كالتالي:
راية 1 - 1 بروكسي
القناة 2 - 0 السكة الحديد

ويقام في الجولة الأخيرة مباريات:

حرس الحدود × القناة

السكة الحديد × بتروجيت

وادي دجلة × راية

لافيينا × طنطا

بروكسي × غزل المحلة

بتروجيت غزل المحلة طنطا دوري المحترفين لافيينا
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