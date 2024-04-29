مؤتمر توخيل: جاهزون لمواجهة ريال مدريد.. ونستهدف الوصول للنهائي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

توماس توخيل

رفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ راية التحدي أمام ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونيخ في ذهاب نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "عندما تلعب ضد ريال مدريد، فأنت تواجه هالة كاملة، الأسطورة التي تحيط بهم. تركيزنا سيكون كاملا على المباراة. نحن جميعًا نتطلع إلى مواجهة رائعة".

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وأضاف "سيخضع كونراد لايمر وماتياس دي ليخت ودايوت أوباميكانو لبعض الفحوصات النهائية قريبًا. تبدو الأمور جيدة بالنسبة لكونراد. علينا أيضًا أن ننتظر ونرى جمال موسيالا وليروي ساني".

وتابع "لقد واجهت ريال مدريد مرتين مع تشيلسي، ومع باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند. الفارق الأبرز عن المواجهة الأخيرة مع تشيلسي هو أن كريم بنزيمة رحل. لقد كان محور التركيز في ذلك الوقت".

وواصل "لقد عوضوا رحيله بتغيير طريقة اللعب، العديد من الأساليب متشابهة، لكن طريقة اللعب تغيرت، خاصة بسبب وجود جود بيلينجهام، الذي يلعب في كل مكان، ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور، لذلك لم يتغير كل شيء".

وأكمل توخيل "أسلوب اللعب مثل السيارة، وعلى اللاعبين قيادتها. نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جيد ولحظات نخرج فيها بالحلول المناسبة".

واستمر "مباراة نصف النهائي تشبه إلى حد ما المباراة النهائية. نريد الوصول إلى ويمبلي والفوز هناك. نحن جاهزون، وثقتنا بأنفسنا كبيرة".

واستطرد "كان من المهم الفوز على أرسنال. الآن الخطوة التالية ضد ريال مدريد. نريد أن نكون قادرين على المنافسة ونصل إلى النهائي في ويمبلي. علينا التركيز على لقاء الثلاثاء والاستعداد الجيد".

وأتم "نحن بحاجة إلى دعم الجماهير وخلق أجواء رائعة في أليانز أرينا. نحتاج إلى دعمهم حتى في اللحظات التي يكون فيها الأمور أكثر صعوبة. نحن نحتاج إلى أقصى قدر من الدعم لتجاوز المراحل التي نعاني فيها".

وتقام مباراة الإياب في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء التالي.

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا توماس توخيل
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