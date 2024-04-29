مصيلحي يعلن عبر في الجول إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 15:20
كتب : هاني العوضي
أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لحين تحسن النتائج.
وخسر الاتحاد من الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.
وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "لدينا مبدأ الثواب والعقاب واللاعبين حصلوا على جميع مستحقاتهم والمكافآت حتى المباراة الأخيرة ولكن الأداء في الفترة الأخيرة لم يكن بأفضل صورة ورأينا نوع من الاستهتار وبالتالي قررنا إيقاف المستحقات لحين عودة الأمور لنصابها".
وفشل الاتحاد في الفوز بآخر أربع مباريات منذ الفوز على المصري في الجولة 17.
ويحتل الاتحاد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة من 19 مباراة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
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