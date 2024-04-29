مؤتمر كيميتش: هذه أسباب صعوبة مواجهة لاعبي ريال مدريد

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

بايرن - ريال مدريد

يدرك يوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونيخ في ذهاب نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وقال كيميش في مؤتمر صحفي: "ستكون مواجهة بين ناديين كبيرين. نعلم أن ريال مدريد لديهم الكثير من الخبرة والجودة بين صفوفهم. هم يثقون بأنفسهم ويعلمون نقاط قوتهم".

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وأضاف "سندخل المباراة بثقة كبيرة، قدمنا أداءً جيدًا في مباراتي أرسنال ولن يكون هناك أي سبب لتقديم أداء عكس ذلك".

وتابع "نهائي 2020 كان مميزا باستثناء عدم وجود الجماهير معنا، ولكن هذه المرة لدينا فرصة لاختبار ذلك الشعور وسط الجماهير. تركيزنا كبير قبل مباراة الثلاثاء ونتطلع لأن نضع أنفسنا في موقف جيد قبل مباراة الإياب".

وواصل "بالتأكيد لن تكون مباراة عادية. نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة خاصة دائمة، وخاصة ضد ريال مدريد لأنه فريق كبير. كل من يستمتع بكرة القدم يرغب في مشاهدة مباراة نصف النهائي بين بايرن وريال مدريد".

وأوضح "لاعبو ريال مدريد يغيرون مراكزهم دائما. خاصة في خط الهجوم مع رودريجو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام. أنت لا تدافع دائما أمام لاعب واحد فقط".

وأتم "مواجهة فينيسيوس جونيور؟ إنه لاعب خطير وسريع جدا، أحد أفضل المراوغين في أوروبا، خاصة في موقف 1 ضد 1. من الصعب دائما الدفاع أمام لاعب مثل هذا بمفردك".

وتقام مباراة الإياب في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء التالي.

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