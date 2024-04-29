عامر حسين: الكأس سيقام بنظامه المعتاد.. ولم يتم قبول فكرة "القرعة الموجهة"

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أن بطولة كأس مصر موسم 2023 - 2024، ستقام بنظامها المعتاد.

وكان مصدر في اتحاد الكرة، كشف عن حل مقترح لتفادي الأزمة المرتقبة بسبب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي أن تواجه أندية القسم الثاني بعضها البعض وتتجنب مواجهة أندية الدوري الممتاز في دور الـ 32.

وكان المعتاد أن يلتقي 14 فريقا من الدرجات الأدنى مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، على أن تلعب الفرق الـ 4 الأخرى من الدوري الممتاز مع بعضهما البعض في آخر مواجهتين.

وقال حسين في تصريحات لقناة ETC: "لم يتم قبول الفكرة المقترحة، وإنما ستقام قرعة كأس مصر بالنظام المعتاد لتلتقي فرق دوري القسم الثاني المتأهلة لدور الـ32 أمام فرق الممتاز".

وأعلن عامر حسين إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع المقبل، في بداية مايو، على أن تبدأ البطولة بمباريات دور الـ32 في شهر مايو.

واستدرك: "مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ32 بالكأس من المرجح أن تتأجل نظرًا لخوضهما المباريات المؤجلة بالدوري ونهائي البطولات الإفريقية للأندية، أما بقية المباريات فستقام بشكل طبيعي في شهر مايو حسب جدول مباريات كل فريق بالدوري".

وعن تجمع المنتخب المقبل، قال المشرف على المسابقات: "عقدنا جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب وطلب الحصول على أسبوع قبل كل أجندة دولية، وبالتالب سيتم إيقاف الدوري من يوم 26 مايو استعدادا للأجندة الدولية التي من المفترض أن تبدأ يوم 3 يونيو".

واختتم: "نهائي الأهلي الإفريقي سيكون يوم 25 مايو ، وبالتالي لن نستطيع بدء تجمع المنتخب قبل هذا الوقت، وسيبدأ يوم 27 مايو".