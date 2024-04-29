مدرب دريمز: لم نستسلم إلا بعد هدف الزمالك الثالث

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

دريمز - الزمالك - مصطفى شلبي

يرى كريم زيتو مدرب فريق دريمز الغاني إن لاعبيه استسلموا بعد استقبال الهدف الثالث أمام الزمالك.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية على مضيفه الغاني.

وقال زيتو في تصريحات نقلها موقع غانا سوكرنت: "لم نواجه هذا النوع من المواقف من قبل. لم نشعر بالذعر حتى بعد هدفهم الأول. يمكنك أن ترى أننا ضغطنا وخلقنا الكثير من الفرص".

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وأضاف "إنه نقص في الخبرة. اللاعبون لم يستسلموا إلا بعد الهدف الثالث".

وتابع "كانت هناك شكوك حول مشاركة جون أنتوي لكننا أجبرناه على اللعب".

وواصل "لم نتمكن من الوصول إلى النهائي. لكنني فخور بنفسي واللاعبين. سنعود أخرى العام المقبل. لم يمنحنا أحد الفرصة للوصول إلى هنا. لذلك يمكننا أن نكون فخورين بهذه الرحلة".

وحقق الزمالك فوزه الأول في الملاعب الغانية.

النهائي سيكون هو الثاني للزمالك بتاريخه في بطولة الكونفدرالية.

الأبيض لعب نهائي واحد بتاريخه كان ضد نهضة بركان في عام 2019.

وسيلعب الزمالك في النهائي ضد نهضة بركان ليكون اللقاء الثاني بينهما في النهائي.

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