يد - البداية بالمجر.. الكشف عن جدول مباريات مصر في أولمبياد باريس 2024

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات أولمبياد باريس 2024.

المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والنرويج والأرجنتين والمجر.

وسيخوض منتخب مصر مباراته الأولى في البطولة يوم الخميس الموافق 25 يوليو.

ويستهل منتخب مصر مبارياته بمواجهة المجر.

وجاء جدول مباريات مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × المجر – 25 يوليو.

مصر × الدنمارك – 28 يوليو.

مصر × فرنسا – 30 يوليو.

مصر × النرويج – 1 أغسطس.

مصر × الأرجنتين – 3 أغسطس.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - كرواتيا - ألمانيا - السويد - اليابان - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الدنمارك - مصر - الأرجنتين - المجر - النرويج - فرنسا.

جيلوم جيل مدرب منتخب فرنسا اختار تواجد فريقه بالمجموعة الثانية كما هو الحق للفريق المنظم للبطولة ووالذي يختار مجموعته عقب نهاية القرعة.

ويشارك في أولمبياد باريس لمنافسات كرة اليد 12 منتخبا يتم تقسيمهم على مجموعتين.

وتقام أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الخامس في القرعة باعتباره بطلا لقارة إفريقيا.

على الجانب الآخر جاءت قرعة السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - ألمانيا – سلوفينيا – السويد – الدنمارك - كوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: المجر – هولندا – إسبانيا – فرنسا – البرازيل - أنجولا

منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس 2024
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