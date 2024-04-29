عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - محمد عواد

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أنه قد مر بفترة من التشويش وعدم التركيز بسبب عدم معرفته لمصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف النهائي.

وقال عواد عبر قناة MBC مصر: "المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا وكان يجب أن لا نعود بدون نتيجة إيجابية والضغوط كانت علينا أكبر لأننا احتجنا تسجيل الأهداف دون الاستقبال".

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وواصل "لا يمكن لأي لاعب أن يصل لقمة مستواه دون الاستمرارية في المشاركة وأن يشعر بالاطمئنان من الناحية النفسية والذهنية خاصة حارس المرمى".

وتابع "كنت أمر بفترة من التشويش وعدم التركيز بسبب أمر تجديد العقد لأنني لم أكن قادرا على تحديد مستقبلي ولكن أريد أن أشكر حسين لبيب رئيس النادي لأنه تواصل معي بشكل مباشر عقب مواجهة مودرن فيوتشر وأصبح هناك استقرار بشكل كبير".

وأكمل "لم أتحدث مع حسين لبيب حول الاتفاق على التجديد ولكن أي كان ما سيحدث في الفترة المقبلة سيكون من خلاله وتحدثنا فقط على أهداف الفترة المقبلة وسنرى ما سيحدث بعدها".

واستمر "أتمنى الاستمرار في الزمالك ولكن الجميع يعرف الظروف التي يمر بها النادي، الأولوية ستكون بكل تأكيد للزمالك ولكن الأحداث في كرة القدم تتغير بين يوم وليلة ولكن أي شيء سيحدث سيكون من خلال النادي".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على الثقة التي حصلت عليها بالتواجد خلال المعسكر الأخير وكرة القدم، وكرة القدم وجهات نظل لذلك أحترم قرارات المجالس السابقة وأرى إنني كان من المفترض أن أتواجد في فترات سابقة وسأعمل أكثر ليكون لي الفرصة في المشاركة".

وأتم "كلنا في الزمالك سواء مجلس الإدارة واللاعبين أو حتى الجماهير نرى حاليا فقط هدف التتويج بالكونفدرالية التي تنتهي خلال مباراتين فقط وأدعو الله أن يوفقنا ونعوض الجماهير عن آخر سنتين".

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية ليواجه نهضة بركان المغربي الذي تأهل على حساب اتحاد العاصمة.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على استاد القاهرة.

الزمالك محمد عواد
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