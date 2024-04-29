NBA - مينيسوتا يتأهل لنصف نهائي الغرب على حساب فينيكس

تأهل مينيسوتا تمبرولفز إلى نصف نهائي القسم الغربي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد فوزه على فينيكس صنز 4-0 في سلسلة ربع النهائي.

وأصبح مينيسوتا أول فريق يتأهل لنصف النهائي بعد فوزه على فينيكس صنز بنتيجة 122-116 في المباراة الرابعة.

وتأهل تمبرولفز لنصف النهائي لأول مرة منذ 2004.

وتألق أنتوني إدواردز مسجلا 40 نقطة لمينيسوتا، فقد سجل 31 نقطة في النصف الثاني من اللقاء.

يذكر أن الفائز من مواجهة دنفر ناجتس ولوس أنجلوس ليكرز سيلعب ضد تمبرولفز في نصف النهائي.

ANTHONY EDWARDS HAS ARRIVED! 🌟 🐜 40 PTS (31 in 2H) 🐜 9 REB 🐜 6 AST 🐜 7 3PM HUGE performance in a closeout Game 4 as the @Timberwolves advance to the West Semis! pic.twitter.com/DaC10GEagD — NBA (@NBA) April 29, 2024

وفي القسم الشرقي، أصبح إنديانا بيسرز على بعد فوز وحيد من التأهل لنصف النهائي، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي أمام ميلووكي باكس.

فقد فاز بيسرز بنتيجة 126-113 في المباراة الرابعة، ليتقدم بنتيجة 3-1 في السلسلة.

لو استطاع إنديانا الفوز على ميلووكي في السلسلة سيتأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ 2014.

علما بأن الفائز من هذه المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد المتأهل من مواجهة نيويورك نيكس ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

يذكر أن نيويورك نيكس يتقدم على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في السلسلة بنتيجة 3-1.