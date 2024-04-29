بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد الهلال

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

خرج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة من حسابات الجهاز الفني لمواجهة الهلال الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

واستمر غياب بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي والمدافع البرازيلي فيليبي لويز عن التدريبات.

وأوضح التقرير صعوبة لحاق المهاجم الفرنسي بكلاسيكو نصف نهائي الكأس، وخروجه مبدئيًّا من خطط جاياردو.

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وأشار التقرير إلى أن جاياردو ينتظر تقريرا من الجهاز الطبي يوم الاثنين عن حالة الفرنسي نجولو كانتي لاعب الوسط والمدافع البرازيلي فيليبي لويز، يحدد مدى قدرتهما على دخولِ قائمة المباراة.

وغاب الأجانب الثلاثة عن الخسارة 1ـ3 من الشباب، بسبب إصابة بنزيمة، الأسبوع الماضي، في عضلة ساقه اليسرى، وتعرض كانتي ولويز إلى إصابتين، نهاية الأسبوع قبل الماضي، في الموضع ذاته، وهو العضلة الضامة.

وتعززت صفوف الفريق يوم الأحد، بانتظام خماسي المنتخب السعودي الأولمبي في تدريباته، فيصل الغامدي وأحمد الغامدي وعوض الناشري، ثلاثي الوسط، والجناح مروان الصحفي وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر قبل الكلاسيكو.

وانتهى مشوار الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، إثر الخسارة 0ـ2 من نظيره الأوزبكي الجمعة الماضي.

ويسعى اتحاد جدة لاستعادة نجومه خلال مباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي أهمية المباراة من كونها البطولة الوحيدة المتاحة لاتحاد جدة هذا الموسم، بعد توديع كل البطولات الأخرى، وابتعاده عن صدارة الدوري بفارق كبير عن الهلال المتصدر.

لكن الهلال انتصر في كل المواجهات الستة التي جمعته بالنمور هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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