لبيب: أطلب من الجماهير التكاتف للتتويج بالكونفدرالية.. وغير راضي عن نتائج الألعاب الجماعية

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على عدم رضاه عن نتائج ألعاب الفريق الجماعية حتى الآن.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال لبيب عبر قناة الزمالك: "حققنا مكسب كبير وبعد معاناة كبيرة ولكن لاعبينا شرفونا رغم عدم توقع أي شخص الفوز بثلاثة أهداف خارج ملعبك".

وواصل "أقول لجماهير الزمالك إن مجلس الإدارة جاء في ظروف بغاية الصعوبة ولكن نعدكم إننا سنعيد أمجاد النادي ولكن أرجو أن تحتملوا بعض الوقت لإن النادي كان يدار بطريقة خاطئة وهذا أصبح واضحا والمسؤولين عن تلك التركة الثقيلة يقارنوا بين الفترة السابقة والفترة الحالية، كيف تجوز المقارنة وسط كم المبالغ التي ندفعها والقضايا التي استلمنا النادي وهو يواجها ولكن أعد جماهير الزمالك إن مجلس الإدارة قادر على حل جميع المشاكل على التوالي وإعادة الزمالك ".

وأكمل " بجميع ألعابه، أعلم أن نتائج الألعاب الجماعية لم تكن عند حسن الظن ولكن التركة كانت كبيرة جدا وسنخرج في الوقت المناسب لإيضاح كل شيء بالحقائق، وبالطبع هناك أخطاء منا وسنعمل على إصلاحها ولكن هذا حدث بسبب الضغط وضيق الوقت ومواجهتنا للعديد من الملفات التي احتجنا حلها في وقت قصير لذلك حاولنا وضع أولويات".

وأضاف "أقول لجماهير الزمالك إن مواجهة دريمز كانت مجرد مباراة واحدة ولم نحقق أي شيء بعد وأرجو منهم التكاتف لكي نتمكن من تحقيق لقب الكونفدرالية للمرة الثانية".

وأتم "الجهاز الفني للزمالك أثبت أنه متمكن من قراءة الملعب وتوظيف اللاعبين بشكل جيد".