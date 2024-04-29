الصين تحتضن السوبر السعودي

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

النصر بطلا لكأس السوبر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الصين ستحتضن بطولة كأس السوبر السعودي 2025.

ستقام البطولة بين 4 فرق خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى وجود منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني تفوق على ما قدمته الدوحة وأبو ظبي مجتمعتين.

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وترغب إدارة الكرة السعودية أن يتم التغيير إلى منطقة أخرى بعيدًا عن دول الخليج، لتصل نحو أطراف أوسع على مستوى العالم من أجل تسويق تطور كرة القدم السعودية ومشروعها الجديد.

الخطوة الصينية جاءت بسبب وجود نجوم عالميين في الفرق السعودية يحظون بشعبية كبيرة لديهم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونيمار جونيور لاعب الهلال، وبنزيما مهاجم اتحاد جدة، وروبرتو فيرمينو قائد أهلي جدة.

وكانت النسخة الماضية نظمت في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، والتي فاز بها الهلال من أمام غريمه النصر 2ـ1.

وحجز الهلال والنصر مقعديهما في بطولة السوبر المقبلة، بسبب النقاط المحققة في الدوري، فيما تبقت بطاقتا بطل كأس الملك ووصيفه.

الهلال النصر السوبر السعودي
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