عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

دريمز - الزمالك - مصطفى شلبي

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك سبب احتفال مصطفى شلبي بهدف فريقه ضد دريمز.

وفاز الزمالك على دريمز بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل شلبي الهدف الثالث للزمالك مستغلا تمريرة من سيف الدين الجزيري لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.

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واحتفل شلبي بطريقة اعتبرها البعض كإشارة مسيئة.

وقال عبد الواحد عبر المركز الإعلامي للزمالك: "الاحتفال كان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وباقي أفراد الجهاز الفني في المدرجات وهذا ما وثقته الكاميرات ومقاطع الفيديو أثناء المباراة".

وتابع "الاحتفال لا يوجد به أي إساءة لأي شخص، وجاء عفوياً في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك ".

وتأهل الزمالك للنهائي ليلتقي مع نهضة بركان المغربي والذي تأهل على حساب اتحاد العاصمة الجزائري الذي انحسب في مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلعب الزمالك مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

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