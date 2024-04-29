قصص الكرة لا تنتهي.. مدرب حراس في الدرجة الثالثة يلعب ويساهم في تعادل فريقه بالوقت القاتل

في قصة جديدة وغريبة من قصص كرة القدم شارك دييجو ريفاس مدرب حراس مرمى فريق أرينتييرو الإسباني مع فريقه في مباراة بدوري الدرجة الثالثة.

أرينتييرو خسر حراس مرماه الثلاثة بسبب الإصابة قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الثالثة.

وفي يوم 24 إبريل الجاري أعلن أرينتييرو تسجيل دييجو ريفاس مدرب حراس مرمى الفريق كلاعب من أجل المشاركة في المباراة بشكل اضطراري.

القصة لا تنتهي هنا لأن ريفاس شارك بالفعل في المباراة بشكل طبيعي وأدى بشكل جيد جدا.

وعلى الرغم من تألق ريفاس إلا أن ديبورتيفو لاكورونيا تمكن من التقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الدقائق الأخيرة ومن ركنية تقدم ريفاس لمحاولة تسجيل التعادل لفريقه وبالفعل تمكن من الوصول للكرة وتسديدها لترتد من الدفاع نحو زميله بالفريق الذي أحرز التعادل القاتل.

🚨 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗢 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘𝗜𝗥𝗢 ⏱️ 94' Na última xogada do partido empata Romay nun córner que tocou Diego Rivas@RCDeportivo 2-2 @CD_Arenteiro 🔚 Rematou o partido en Riazor pic.twitter.com/GMx1Bx1eRN — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) April 28, 2024

التعادل حافظ على آمال فريقه في الوصول للملحق المؤهل لدوري الدرجة الثانية.

ريفاس صاحب الـ 36 عاما أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي بعد أن أنهى مسيرته مع فريق راسين فيرول ودخل مجال التدريب من بوابة فريق أريينتيرو.

الحارس الإسباني لعب لأكثر من فريق في بلاده أبرزهم إلتشي وإيبار وكان له تجربة وحيدة خارج إسبانيا مع فريق أوكلاند سيتي في عام 2016 وتوج برفقته بدوري أبطال أوقيانوسيا والدوري النيوزيلندي.