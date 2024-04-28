يزيد الفارق التاريخي مع سانت إيتيان.. سان جيرمان يتوج بـ الدوري الفرنسي

الأحد، 28 أبريل 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

توج باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي قبل 3 جولات من نهايته.

وخسر موناكو من منافسه ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وكان موناكو هو منافس باريس سان جيرمان على بطولة الدوري، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بينما باريس في الصدارة بـ 70 نقطة اي فارق 12 نقطة.

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وتعادل فريق العاصمة الفرنسية مع لو هافر بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة ذاتها السبت الماضي.

ووصل عدد تتويجات باريس سان جيرمان ببطولة الدوري لـ12 لقبا.

وبذلك يزيد سان جيرمان الفارق مع سانت إيتيان الذي لديه 10 ألقاب ليكون الأكثر تتويجا ببطولة الدوري الفرنسي.

ويتواجد سانت إيتيان حاليا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ولأول مرة يتوج لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان ببطولة دوري خارج بلاده إسبانيا.

وتعتبر هذه البطولة هي الثانية للمدير الفني الإسباني مع باريس، إذ توج ببطولة السوبر الفرنسي.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي موناكو سانت إيتيان
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