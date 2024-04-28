كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك
الأحد، 28 أبريل 2024 - 23:04
كتب : FilGoal
توج فريق الكرة طائرة للرجال في الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 بعد الفوز على الزمالك في النهائي.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد التغلب على بتروجت في نصف النهائي، بينما وصل الزمالك للنهائي بعد الفوز على طلائع الجيش.
وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.
وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 26-24، قبل أن يفوز الأهلي بـ3 أشواط متتالية بنتائج 25-19 و25-16 و25-20.
وحقق الأهلي لقب كأس مصر لأول مرة منذ عام 2020 ووقتها فاز على طلائع الجيش.
وحصد الأهلي لقب كأس مصر للمرة رقم 22 في التاريخ.
رباعية تاريخية
وأنهى الأهلي الموسم الحالي محققا الرباعية التاريخية للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه ببطولة السوبر المصري والدوري المصري وبطولة إفريقفيا للأندية.
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