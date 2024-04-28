تريزيجيه يصنع في ريمونتادا مجنونة لـ طرابزون في 18 دقيقة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

قلب طرابزون سبور التأخر في النتيجة ضد منافسه غازي عنتاب بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف في ريمونتادا مجنونة استغرقت 18 دقيقة فقط.

وجمعتهما المباراة التي في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في الشوط الثاني وتمكن من صناعة هدف.

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وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لتريزيجيه بعد عودته من الإصابة العضلية التي عانى منها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر طرابزون بهدفين دون رد عن طريق ديان سوريسكو في الدقيقة 12، ودينيس دراجوس في الدقيقة 21.

وبدأت ريمونتادا طرابزون في الدقيقة 50 بعدما قلص بول أونواتشو النتيجة.

وتعادل إينيس باردي لطربزون في الدقيقة 65.

وتقدم أونواتشو لأول مرة لطرابزون في الدقيقة 66.

وأحرز أونواتشو الهاتريك في الدقيقة 68 من صناعة تريزيجيه.

وبهذا الفوز وصل طرابزون للنقطة 58 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، ويبتعد بفارق 31 نقطة عن فنربخشة الذي يتواجد في الوصافة.

وتجمد رصيد غازي عنتاب عند النقطة 34 في المركز الـ16، ويعتبر أخر مراكز البقاء في الدوري.

تريزيجيه الدوري التركي غازي عنتاب طرابزون
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