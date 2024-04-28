الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة
الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:35
كتب : FilGoal
يعود الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري وذلك بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على استاد القاهرة.
ويحتل الزمالك المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.
بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.
ويصل الزمالك لنهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.
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