إثارة كبيرة في الـ+90 وإلغاء هدف قاتل بعد ركلة جزاء جدلية.. سموحة يفوز ويزيد أوجاع المقاولون

الأحد، 28 أبريل 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - سموحة

حقق سموحة فوزا مثيرا على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري وأقيمت في ملعب المقاولون.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت بدل الضائع بعد احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

وبعد تسجيل ركلة الجزاء قرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو، ليفوز سموحة بطريقة درامية.

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ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 12 في المركز الـ17 وقبل الأخير بالدوري.

هدف فوز سموحة جاء في الدقيقة 42 عن طريق حسام حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل المقاولون هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق لؤي وائل لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

إثارة الوقت الضائع

بدأت الإثارة في الوقت بدل الضائع عندما حصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد إعاقة من جاستن أرثر لاعب سموحة ضد محمد سالم لاعب المقاولون العرب.

وبعد مراجعة اللعبة في الفيديو عاد الحكم وائل فرحان ليحتسب ركلة جزاء للمقاولون في الدقيقة 110.

وتقدم جوزيف أوشايا لتسديد الركلة لكن الهاني سليمان تصدى له ببراعة، وتابع الكرة محمد سالم في الشباك مسجلا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 115.

لكن اللعب استمر في التوقف وعاد الحكم لمراجعة ركلة الجزاء في الفيديو وبعدما قرر إلغاء الهدف وركلة الجزاء بسبب دخول محمد سالم مسجل الهدف إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

الأمر الذي اصطحبه حالة غضب كبيرة في الجهاز الفني للمقاولون بقيادة معتمد جمال ودخوله إلى أرض الملعب.

بعدما تلقى عمر فتحي لاعب المقاولون العرب على بطاقة صفراء ثانية وخرج من الملعب مطرودا.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة سريعا ليفوز سموحة على المقاولون.

وتلقى المقاولون العرب الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام كل من بيراميدز وبلدية المحلة.

وهي أيضا الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادة معتمد جمال الذي قاد المقاولون لأول مرة.

وتولى معتمد جمال تدريب المقاولون بعد رحيل شوقي غريب عن الفريق.

على الجانب الآخر واصل سموحة انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بعد الفوز السابق على بلدية المحلة.

المقاولون سموحة حسام حسن الدوري المصري
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