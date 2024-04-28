انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب

الأحد، 28 أبريل 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الزمالك تأهل للنهائي بعد الفوز على طلائع الجيش، وتأهل الأهلي للنهائي بعد التغلب على بتروجت.

تابع تفاصيل المباراة

الأحمر يفوز بكأس مصر بنتيجة 3-1

نهاية الشوط الرابع للأهلي بنتيجة 25-20

تقدم الأهلي 23-19

تقدم الأهلي 12-8

نهاية الشوط الثالث بتفوق الأهلي 25-16

تقدم الأهلي 10-3

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة 25 -19

تقدم الأهلي 15-10

تقدم الأهلي 9-6

انطلاق الشوط الثاني

الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 26-24

التعادل 23-23

التعادل 19-19

تقدم الأهلي 18-17

تقدم الأهلي 13-12

تقدم الأهلي 4-3

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة نهائي كأس مصر
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