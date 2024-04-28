انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب
الأحد، 28 أبريل 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.
وكان الزمالك تأهل للنهائي بعد الفوز على طلائع الجيش، وتأهل الأهلي للنهائي بعد التغلب على بتروجت.
تابع تفاصيل المباراة
الأحمر يفوز بكأس مصر بنتيجة 3-1
نهاية الشوط الرابع للأهلي بنتيجة 25-20
تقدم الأهلي 23-19
تقدم الأهلي 12-8
نهاية الشوط الثالث بتفوق الأهلي 25-16
تقدم الأهلي 10-3
انطلاق الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة 25 -19
تقدم الأهلي 15-10
تقدم الأهلي 9-6
انطلاق الشوط الثاني
الزمالك يحسم الشوط الأول بنتيجة 26-24
التعادل 23-23
التعادل 19-19
تقدم الأهلي 18-17
تقدم الأهلي 13-12
تقدم الأهلي 4-3
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت جراحة ناجحة لـ شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك كرة طائرة - بعمر 39 عاما صلاح أفضل لاعب بـ إفريقيا.. وثلاثي أحمر مُتوج كرة طائرة - أولى تدعيمات الموسم الجديد.. الزمالك يضم تقى مدحت من الشمس كرة طائرة - إلى كأس العالم للأندية.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا للمرة 16 في تاريخه انتهت نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي 3-0 وسالم.. الأحمر بطل القارة
أخر الأخبار
الصين تحتضن السوبر السعودي 23 دقيقة | سعودي في الجول