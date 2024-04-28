من أجل مجد إفريقي جديد.. الزمالك يقتل أحلام دريمز ويبلغ نهائي الكونفدرالية

فاز الزمالك على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي.

الفوز أهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف.

سجل ثلاثية الزمالك كل من حمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الملاعب الغانية.

النهائي سيكون هو الثاني للزمالك بتاريخه في بطولة الكونفدرالية.

الأبيض لعب نهائي واحد بتاريخه كان ضد نهضة بركان في عام 2019.

وسيلعب الزمالك في النهائي ضد الفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة.

التشكيل

بدأ الزمالك بزياد كمال في وسط الملعب لأول مرة كأساسي منذ الانضمام للفريق، كما شهد التشكيل عودة أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح.

أحداث المباراة

دريمز ضغط في بداية المباراة لتسجيل الهدف الأول وتصدى عواد لركلة حرة في الدقيقة التاسعة.

وحاول فتوح منح التقدم للزمالك من مقصية في الدقيقة 11 ولكن الحارس أخرج الكرة إلى ركنية.

استفاد الزمالك من الركنية ونفذها زيزو نحو المثلوثي الذي سجل الكرة بركبته في الشباك.

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Zamalek SC takes the lead against Dreams FC.



Dreams FC 0-1 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/3z9LJqWJ3r — Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024

هدف المثلوثي كان هو الثالث في مشاركاته القارية مع الزمالك.

وحاول بواتنج التوغل وتسجيل الأول لدريمز ولكنه سدد بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ 27 ووسط ضغط غاني تمكن سامسون أكينيولا من تسجيل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة أرضية بعد مهارة رائعة.

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Goal | Zamalek SC makes it two at the Baba Yara Sports Stadium.



Dreams FC 0-2 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/3XLulCsYk5 — Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024

وتألق عواد ومنع الهدف الأول لدريمز في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تعملق عواد ومنع هدفا آخر.

في الشوط الثاني شارك محمد شحاتة بدلا من زياد كمال وحاول مبكرا التسديد ولكن الحارس تألق في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 59 سجل مصطفى شلبي الهدف الثالث للزمالك مستغلا تمريرة من الجزيري لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.

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Goal | Zamalek SC makes it three | CAF Confederation Cup



Dreams FC 0-3 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/FuYJ4yjx9E — Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024

وأهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الرابع بعد تمريرة رائعة من زيزو في الدقيقة 83.

وستقام مباراة الذهاب للنهائي خارج ملعب الزمالك، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.