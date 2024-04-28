يستمر بالضغط على أرسنال ويحقق رقما مميزا.. سيتي يهزم نوتينجهام

الأحد، 28 أبريل 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

يوسكو جفارديول

فاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل يوسكو جفارديول وإيرلينج هالاند ثنائية سيتي.

ويظل مانشستر سيتي بدون هزيمة على الإطلاق في الدوري للمباراة الـ19 على التوالي وخلال العام الجاري.

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وتعود أخر هزيمة لسيتي في الدوري من أستون فيلا في الجولة 15 بهدف دون رد وكانت في 6 ديسمبر الماضي.

ويستمر سيتي في الضغط على أرسنال بالرغم من فوزه على توتنام مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق مدينة مانشستر.

ولعب سيتي 34 مباراة، وعلى الجانب الآخر 35 لقاء للمدفعجية.

وكذلك ابتعد سيتي عن ليفربول بعد تعادله مع وست هام بفارق 4 نقاط بالرغم من لعبه مباراة أقل.

وبهذا الفوز وصل سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

وتجمد رصيد فورست عند النقطة 26 في المركز الـ17 ويعتبر أخر فريق يستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصيب إيدرسون في الدقيقة 16 بعد تدخل هوائي قوي مع لاعب فورست، لكن تمكن من الاستمرار بعد تلقي العلاج.

وأحرز يوسكو جفارديول من رأسية عقب عرضية من ركنية من قبل كيفين دي بروين في الدقيقة 32.

وأهدر كريس وود كرة لا تضيع بالقرب من منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فورست للمرة الثانية أهدر كرة خطيرة داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ازدحام في المنطقة عقب عرضية من ركنية فشل إيردسون في مسك الكرة وذهبت إلى موريو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

وخرج إيدرسون بين شوطي المباراة بسبب الإصابة ودخول ستيفان أورتيجا.

تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ميتز سيليس حارس فورست في الدقيقة 68.

وقتل هالاند آمال فورست في التعادل بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد مراوغة موريو مدافع فورست داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

وحافظ سيتي على النتيجة دون تلقي أي خطورة على مرماه بعد الهدف الثاني حتى انتهى اللقاء.

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