أرتيتا: كنا بحاجة للحظ والصلاة.. وهذا موقف المنافسة على الدوري

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز الصعب على توتنام هوتسبر في قمة منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "إنه ملعب صعب للغاية وأجواؤه لا تصدق".

وأضاف "كنا فعالين للغاية ومنظمين خصوصا في الشوط الأول. وبدأنا الشوط الثاني جيدا وكان يمكننا تسجيل الرابع".

وأوضح "ثم حدث خطأ فردي وتلقينا هدفا ومن هنا تولد الشعور أن المباراة مستمرة. في ذلك الوقت علينا أن نخوض الغمار وندير المباراة".

وتابع "أحيانا تحتاج لبعض الحظ، ولكننا تلقينا الهدف الثاني من خطأ غير معتاد، وفي ذلك الوقت كان يجب أن نصلي وندافع عن منطقتنا".

وتابع "لقد ألقوا كل شيء. روميرو كان يلعب كمهاجم في آخر نصف ساعة وكل شيء يمكنه الحدوث، ولكن أعتقد أن الفوز بالأشياء الكبيرة يتطلب خوض هذه اللحظات".

واختتم "نحن في المنافسة ولدينا 3 مباريات. سنلعب مباراتين على ملعبنا، وسنحاول الفوز بالدوري".

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وإيميل هويبرج بالخطأ في مرماه، بينما سجل هيونج مين سون وكريستيان روميرو لتوتنام.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 80 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.