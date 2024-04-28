حدد الأسماء.. سبورت: بايرن يشترط إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة لرحيل كيميتش

الأحد، 28 أبريل 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

يشترط نادي بايرن ميونيخ إجراء صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة من أجل السماح لـ جوشوا كيميتش الانتقال إلى الفريق الإسباني.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني منذ فترة ولكن لم يتمكن بسبب الظروف الاقتصادية للنادي.

وأفادت صحيفة سبورت إن النادي البافاري يشترط الحصول على فرينكي دي يونج أو رونالد أراوخو بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي إلى برشلونة.

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وحسب الصحيفة فكان بايرن يطلب 50 مليون يورو لرحيل كيميتش، لكن بالنظر إلى انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما نهاية الموسم المقبل فقرر النادي تخفيض مطالبه.

وكشفت الصحيفة أن رغبة كيميتش هي الرحيل من بايرن ميونيخ والانضمام إلى برشلونة، وبذلك ينضم إلى روبرت ليفاندوفسكي زميله السابق في بايرن.

تجديد العقد؟

تحدث ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ من قبل حول تجديد عقد كيميتش.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت: "قال لنا كيميتش بكل وضوح أريد أن أعرف من هو مدربنا الجديد".

وأتم "سنرى ما إذا كان يريد البقاء وكذلك نحن، الأمر متروك لكيميتش في النهاية ليقرر".

برشلونة بايرن ميونيخ الدوري الإسباني كيميتش
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