كوكا يساهم في الحفل.. ألانيا سبور يسحق إسطنبول بسداسية

الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سحق ألانيا سبور ضيفه إسطنبول سبور بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري التركي.

وشارك أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا في هذه المباراة منذ البداية للنهاية، وسجل خامس أهداف فريقه.

البداية أتت بهدف أوجوز أيدين في الدقيقة 2.

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ثم صنع أيدين الهدف الثاني الذي سجله نيكولاس خافيير في الدقيقة 8.

وواصل خافيير التسجيل في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألانيا 3-0.

خافيير صنع الهدف الرابع الذي سجله يوري بالكوفيتش في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 سجل كوكا الهدف الخامس، بعد تمريرة يوسف أوزديمير.

وأخيرا عاد أيدين واختتم الحفل بالهدف السادس في الدقيقة 93.

وبذلك يرفع ألانيا رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمد رصيد إسطنبول عند 16 نقطة في المركز الأخير، وقد تأكد هبوطه للدرجة الثانية.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي ألانيا سبور
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