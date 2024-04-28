انتهت الدوري الإنجليزي - فورست (0)-(2) مانشستر ستي.. فوز الضيوف

الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

هالاند ضد تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتينجهام فورست ضد منافسه مانشستر سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، ويأتي نوتينجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

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انتهت

ق 71: جووووول إيرلينج هالاند بعد مراوغة موريو مدافع فورست داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

ق 68: تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ميتز سيليس حارس فورست.

ق 45: خروج لإيدرسون بين الشوطين بسبب الإصابة ودخول ستيفان أورتيجا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: فورست للمرة الثانية يهدر كرة خطيرة داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ازدحام في المنطقة عقب عرضية من ركنية فشل إيردسون في مسك الكرة وذهبت إلى موريو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

ق 38: كريس وود يهدر كرة لا تضيع بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

ق 32: جووووول يوسكو جفارديول من رأسية عقب عرضية من ركنية من قبل كيفين دي بروين.

ق 18: استكمال إيدرسون المباراة بعد تلقيه العلاج.

ق 16: إصابة إيدرسون بعد تدخل هوائي قوي مع لاعب فورست

بداية المباراة

مانشستر سيتي
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