مؤتمر تشافي: الإدارة لم تنفذ خططنا في فترة الانتقالات.. ولا يوجد تغييرات في طاقمي

أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أن إدارة ناديه لم تنفذ جميع الخطط والانتقالات في الصيف الماضي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني الإثنين المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "معيار مشاركة اللاعب؟ لا يهمني عمره إذا كان يبلغ 35 أو 16 عاما أو من الأكاديمية أم لا، كل شيء يعتمد على اللاعب".

وأضاف "بيع فرينكي دي يونج؟ بالنسبة لي دي يونج لاعب مهم، لسوء الحظ تعرضه لـ3 إصابات خلال الموسم الحالي".

وتابع "حللنا أسباب الخسائر التي تعرضنا لها الموسم الحالي، لدي حماس كبير للغاية للموسم المقبل".

وأكمل "لا يوجد أي تغيير في طاقمي، الوضع يبقى كما هو عليه، عندما يحدث أي تغيير سنعلن ذلك".

وشدد "فترة الانتقالات؟ ديكو -المدير الرياضي- وخوان لابورتا -رئيس النادي- متفائلان للغاية، فترة الانتقالات الماضية لم ننفذ جميع خططنا".

وحسب التقارير الإسبانية فإن تشافي كان قد أعلن رحيله من قبل بسبب عدم تنفيذ جميع الصفقات التي طلبها في الصيف الماضي، وكذلك اشتراط الإدارة عليه بأن يغير مساعده وشقيقه أوسكار هيرنانديز، وأيضا المعد البدني للفريق.

وأنهى حديثه قائلا: "نريد الحصول على المركز الثاني لكي نشترك في السوبر الإسباني الموسم المقبل".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة من 32 بشكل مؤقت عن الوصيف جيرونا الذي لعب 33 مباراة.

ويأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.