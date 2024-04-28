قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا.. وتواجد ألابا لمواجهة بايرن

الأحد، 28 أبريل 2024 - 17:40

كتب : FilGoal

احتفال ريال مدريد بالتأهل ضد مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستسافر لمواجهة بايرن ميونيخ.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ بعد غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة تيبو كورتوا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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كما يتواجد في القائمة كل من دافيد ألابا رغم عدم تعافيه من الإصابة وداني كارباخال الذي سيغيب بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارباخال – دافيد ألابا – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو – براهيم دياز.

وقتام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع التالي.

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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