التشكيل - حسين فيصل أساسي مع المصري.. وأكينمولا يقود هجوم الداخلية

يبدأ حسين فيصل في التشكيل الأساسي لفريق المصري أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف المصري فريق الداخلية على استاد برج العرب.

ويقود كلفين أكينمولا هجوم الداخلية في تشكيل أحمد كشري المدير الفني للفريق.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 18 مباراة بينما الداخلية يتذيل الترتيب برصيد 11 نقطة من نفس عدد المباريات.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - عمرو موسى - حسين السيد.

الوسط: حسن علي - معتز الزدام - حسين فيصل.

الهجوم: ميدو جابر - فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي.

بينما تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى - معاذ الحناوي - محمود صابر - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة - كليتشي - شريف دابو - فانوم ألفريد - أدهم حامد.

الهجوم: كلفين أكينمولا