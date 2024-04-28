تنس - شكوك حول مشاركة نادال في رولان جاروس

الأحد، 28 أبريل 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم رافائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وتنطلق بطولة رولان جاروس، البطولة المفضلة لنادال، يوم 20 مايو المقبل.

نادال صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة رولان جاروس برصيد 14 مرة، من أصل 22 لقبا في البطولات الكبرى.

أخبار متعلقة:
تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة NBA - ليبرون جيمس يعيد آمال ليكرز أمام ناجتس كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد

وقال مارك لوبيز مدرب نادال في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن نادال في الوقت الحالي ليس جاهزا بنسبة 100% لبطولة رولان جاروس، وهو أمر طبيعي".

وأضاف "نحاول أن نقول له إنه أفضل مما يعتقد، أعتقد أنه قادر على المنافسة، ويتحسن يوما بعد يوم".

وتابع "رافا يخطو خطوات صغيرة إلى الأمام، من أجل الوصول إلى رولان جاروس بأفضل طريقة، وهذا هو الهدف العظيم".

نادال عاد مؤخرا للمشاركة في البطولات، وذلك في بطولة برشلونة المفتوحة هذا الشهر.

رافائيل نادال رولان جاروس
نرشح لكم
كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد مواعيد مباريات الأحد 28 أبريل.. الزمالك ضد دريمز ونهائي كأس مصر للطائرة كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس اسكواش - تكرارا للموسم الماضي.. علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب الجونة كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL
أخر الأخبار
التشكيل - أرسنال بتشكيل فائز مكرر.. وفيرنر وسون في هجوم توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - حسين فيصل أساسي مع المصري.. وأكينمولا يقود هجوم الداخلية 24 دقيقة | الدوري المصري
تنس - شكوك حول مشاركة نادال في رولان جاروس 43 دقيقة | رياضات أخرى
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب ساعة | منتخب مصر
تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد 2 ساعة | كرة يد
NBA - ليبرون جيمس يعيد آمال ليكرز أمام ناجتس 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس