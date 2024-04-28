تنس - شكوك حول مشاركة نادال في رولان جاروس
الأحد، 28 أبريل 2024 - 14:53
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول مشاركة النجم رافائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وتنطلق بطولة رولان جاروس، البطولة المفضلة لنادال، يوم 20 مايو المقبل.
نادال صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة رولان جاروس برصيد 14 مرة، من أصل 22 لقبا في البطولات الكبرى.
وقال مارك لوبيز مدرب نادال في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن نادال في الوقت الحالي ليس جاهزا بنسبة 100% لبطولة رولان جاروس، وهو أمر طبيعي".
وأضاف "نحاول أن نقول له إنه أفضل مما يعتقد، أعتقد أنه قادر على المنافسة، ويتحسن يوما بعد يوم".
وتابع "رافا يخطو خطوات صغيرة إلى الأمام، من أجل الوصول إلى رولان جاروس بأفضل طريقة، وهذا هو الهدف العظيم".
نادال عاد مؤخرا للمشاركة في البطولات، وذلك في بطولة برشلونة المفتوحة هذا الشهر.
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