البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب

يرى حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومنتخب مصر أنه أفضل من العديد من المدربين أبرزهم ثلاثي الأهلي رينيه فايلر ومارسيل كولر وبيتسو موسيماني.

ووجه حسام البدري رسالة إلى عماد متعب بعد تصريحات الأخير عن اعتزال كرة القدم بسبب مدرب الأهلي السابق.

وقال البدري عبر قناة إم بي سي مصر عن إمكانية تدريب الزمالك: "يجب أن أسكت لأن الزمالك نادي كبير ولكن أقول مجددا أن أندية مثل الأهلي والزمالك أولى بأولادها".

وكشف "عُرض عليّ تدريب الزمالك وقت المجلس السابق ولكن أبلغتهم نفس الرسالة وأرى أن الأمر صعب بالنسبة لي".

وشدد البدري "صعب أن أقول للنادي الأهلي لأ في أي منصب ولا يمكنني التأخر عنه في أي شيء".

وتابع المدير الفني السابق للأهلي "كان لي دور في ضم لاعبين من الزمالك إلى الأهلي مثل طارق السعيد وأيضا جمال حمزة لكنها لم تتم في النهاية".

كما كشف البدري "شيكابالا كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي وقتما كان في باوك وكنت أتمنى ذلك لكن جاءت تعليمات من مجلس الإدارة بغلق ذلك الباب".

وبمقارنته مع مدربين الأهلي أجاب البدري "فايلر لم تكتمل مسيرته مع الأهلي ولكن أرى أنني الأفضل، الأمر أيضا عند مقارنتي بموسيماني الذي حقق أرقاما قياسية مع الأهلي".

وتابع "أفضل أرقام حققها الأهلي ولم يتم كسرها حتى الآن كانت تحت قيادتي وليس بفضلي فقط ولكن بمجهود اللاعبين أيضا، وإحساسي بنفسي أنني أفضل من مارسيل كولر".

أما بسؤاله عن الثنائي مانويل جوزيه وحسام حسن قال: "جوزيه بالطبع أفضل مني، حسام حسن؟ أتمنى التوفيق له خلال الفترة المقبلة والنجاح مع منتخب مصر ولكن بالحسابات والألقاب وعدد السنوات سأكون أفضل منه".

وأضاف "إذا حصلت على عرض لتدريب منتخب مصر في نفس فترة وجود عرض لتدريب الأهلي سأختار قيادة الأهلي وقتها".

وأخيرا بالحديث عن انتقاد متعب له أوضح "كل ما يقال في قصة عماد متعب غير صحيح، وحب اللاعب في استمراره بالملعب ربما يكون سبب تصريحاته لكنه اعتزل بعد رحيلي عقب عودته من السعودية".

واختتم البدري تصريحاته برسالة إلى متعب قائلا "أقول لمتعب أن جلوسه على الدكة معي هو سنة الحياة وهذا لا ينفي أنه لاعب كبير وموهبة ومن أفضل اللاعبين بهذا المركز وأقدر وأتفهم تصريحاته".