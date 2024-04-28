إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 13:15

كتب : FilGoal

مالكوم - ضمك ضد الهلال

من المنتظر أن يشارك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم الهلال أمام اتحاد جدة يوم الثلاثاء.

ويصطدم الفريقان ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إصابة مالكوم ليست مقلقة، إذ إنها كدمة في مفصل القدم تعافى منها.

أخبار متعلقة:
الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز رئيس الصفاقسي: عودة معلول مستبعدة شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد

وأوضح التقرير أن مالكوم سيشارك بشكل أساسي خلال المواجهة المرتقبة.

ويشارك مالكوم في الحصة التدريبية الأحد، ويُنتظر أن يغادر مع البعثة الزرقاء إلى جدة يوم الاثنين.

وأصيب الدولي البرازيلي خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، الثلاثاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي خرج على إثره الأزرق من البطولة القارية.

وأراح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، مالكوم من خوض مباراة الفتح، التي فاز بها الفريق 3ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي، بسبب الإصابة.

ويعد النجم البرازيلي هداف لقاءات كلاسيكو الهلال واتحاد جدة الموسم الجاري بخمسة أهداف، سجلها في بطولات مختلفة، هي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، إلى جانب السوبر بهدفين.

الهلال اتحاد جدة مالكوم
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط على ملعبه أمام الشباب باقي 6 نقاط لحسم اللقب.. الهلال يتخطى الخروج الآسيوي بعودة متأخرة ضد الفتح العشرون على التوالي.. حجازي أساسي مع الاتحاد ضد الشباب سكاي: استراتيجية الدوري السعودي تغيرت.. وصلاح عليه حسم موقفه اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيمة وكانتي 17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(2) الرياض.. 3 نقاط ثمينة الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه
أخر الأخبار
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب 21 دقيقة | منتخب مصر
تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد ساعة | كرة يد
NBA - ليبرون جيمس يعيد آمال ليكرز أمام ناجتس ساعة | كرة السلة الأمريكية
غالي: كنت ضحية إدارة خاطئة لأزمتي مع كوبر.. ورسالة لـ شيكابالا وحقيقة حلم رئاسة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط 2 ساعة | الكرة المصرية
سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس