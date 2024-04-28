إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة

من المنتظر أن يشارك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم الهلال أمام اتحاد جدة يوم الثلاثاء.

ويصطدم الفريقان ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إصابة مالكوم ليست مقلقة، إذ إنها كدمة في مفصل القدم تعافى منها.

وأوضح التقرير أن مالكوم سيشارك بشكل أساسي خلال المواجهة المرتقبة.

ويشارك مالكوم في الحصة التدريبية الأحد، ويُنتظر أن يغادر مع البعثة الزرقاء إلى جدة يوم الاثنين.

وأصيب الدولي البرازيلي خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، الثلاثاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي خرج على إثره الأزرق من البطولة القارية.

وأراح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، مالكوم من خوض مباراة الفتح، التي فاز بها الفريق 3ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي، بسبب الإصابة.

ويعد النجم البرازيلي هداف لقاءات كلاسيكو الهلال واتحاد جدة الموسم الجاري بخمسة أهداف، سجلها في بطولات مختلفة، هي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، إلى جانب السوبر بهدفين.

video:1