كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد

الأحد، 28 أبريل 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد نقل مباريات سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان من المقرر إقامة سلسلة النهائي على صالة العاصمة الإدارية.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد في خطاب موجه للأندية بإقامة المباريات على صالة حسن مصطفى.

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وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي الزمالك كرة يد
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