كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد نقل مباريات سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان من المقرر إقامة سلسلة النهائي على صالة العاصمة الإدارية.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد في خطاب موجه للأندية بإقامة المباريات على صالة حسن مصطفى.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.