كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد
الأحد، 28 أبريل 2024 - 13:00
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد نقل مباريات سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان من المقرر إقامة سلسلة النهائي على صالة العاصمة الإدارية.
وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد في خطاب موجه للأندية بإقامة المباريات على صالة حسن مصطفى.
وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:
المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو
المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو
المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو
وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.
ويلعب فريقا سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.
نرشح لكم
كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس بمشاركة الدرع.. يحيى خالد يسجل هدفا قاتلا في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(26) أمل شباب سكيكدة.. نصف نهائي كأس الكؤوس وزير الرياضة: تنظيم كأس العالم للأندية والعظماء الـ 7 لكرة اليد حدث عالمي وفريد يد - بعد حصول مصر على حق الاستضافة.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 3 سنوات مقبلة