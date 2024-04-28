NBA - ليبرون جيمس يعيد آمال ليكرز أمام ناجتس

الأحد، 28 أبريل 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

تألق ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز وقاد فريقه للفوز على دنفر ناجتس في الدور الأول من إقصائيات القسم الغربي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وكان ناجتس متقدما 3-0 في السلسلة قبل بداية اللقاء.

وسجل ليبرون 30 نقطة ليقود فريقه للفوز في المباراة الرابعة 119-108.

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إلى جانب جيمس، تألق أنتوني ديفيس بتسجيل 25 نقطة مع 23 متابعة، فيما سجل أوستن ريفز ودي أنجيلو راسل 21 نقطة لكل منهما.

على الجانب الآخر، تألق النجم الصربي نيكولا يوكيتش إذ سجل 33 نقطة و14 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

كما سجل مايكل بورتر 27 نقطة، وجمال موراي 22 نقطة.

في القسم الشرقي، انتصر بوسطن سلتيكس على ميامي هيت بنتيجة 104-84 في المباراة الثالثة.

وبذلك تقدم سلتيكس في السلسلة 2-1.

فيما اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندر من التأهل لنصف النهائي بعدما تقدم 3-0 على نيو أورليانز بيليكانز.

فقد انتصر في المباراة الثالثة 106-85.

أما أورلاندو ماجيك فانتصر على كليفلاند كافالييرز 112-89 لتصبح نتيجة السلسة 2-2.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ليبرون جيمس
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