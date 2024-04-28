الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط

وصل محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة للامتثال للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

ويأتي ذلك بعد شكوى من النادي الأهلي في أزمة لاعبه حسين الشحات مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان قد تعذر امتثال الشيبي أمام لجنة الانضباط من قبل بينهم مرة كانت في نفس يوم مواجهة لبيراميدز في الدوري.

وكشف المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم عن امتثال الشيبي للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.