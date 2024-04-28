رئيس الصفاقسي: عودة معلول مستبعدة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - علي معلول

يستبعد نادي الصفاقسي التونسي عودة علي معلول ظهير الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في 2016 انتقل معلول من الصفاقسي إلى الأهلي ليصنع التاريخ مع المارد الأحمر على مدار سنوات.

وقال عبد العزيز المخلوفي رئيس لجنة إدارة نادي الصفاقسي في تصريحات لجريدة الشروق التونسية: "عودة علي معلول إلى الصفاقسي مستبعدة".

أخبار متعلقة:
حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)" تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية الثالث على التوالي.. ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز

وتنتشر تقارير إمكانية عودة معلول إلى الدوري التونسي مع قرب كل فترة انتقالات في السنوات الأخيرة.

قبل أسابيع، أوضح جون إدوارد وكيل أعمال علي معلول ظهير أيسر الأهلي حقيقة وجود خلافات بين الطرفين بشأن تجديد التعاقد.

وقال جون إدوارد لـFilGoal.com: "كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديد تعاقده من عدمه غير صحيح ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين حتى هذه اللحظة".

وأضاف "علي معلول يود التركيز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع البطولات التي يخوضها النادي نظرا لأهميتها ولاستكمال ما قدمه من عطاء على مدار السنوات الماضية".

وأتم تصريحاته "نحن أمام أسطورة حية تعيش معنا ولايزال أمام معلول عدة مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوى فني وبدني، واللاعب سوف يحدد مصيره بنهاية الموسم الجاري".

وينتهي تعاقد التونسي علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع علي معلول في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وخلال هذه الفترة حقق معلول مع الأهلي 19 بطولة محلية وإفريقية بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

الأهلي علي معلول الصفاقسي
نرشح لكم
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب غالي: كنت ضحية إدارة خاطئة لأزمتي مع كوبر.. ورسالة لـ شيكابالا وحقيقة حلم رئاسة الأهلي الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط مواعيد مباريات الأحد 28 أبريل.. الزمالك ضد دريمز ونهائي كأس مصر للطائرة حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)" المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز مران الزمالك – جلسة من عبد الواحد وجوميز مع الفريق.. وتعليمات خاصة لـ نبيل عماد الدوري المصري – موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقناة الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب 26 دقيقة | منتخب مصر
تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد ساعة | كرة يد
NBA - ليبرون جيمس يعيد آمال ليكرز أمام ناجتس ساعة | كرة السلة الأمريكية
غالي: كنت ضحية إدارة خاطئة لأزمتي مع كوبر.. ورسالة لـ شيكابالا وحقيقة حلم رئاسة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط 2 ساعة | الكرة المصرية
سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس