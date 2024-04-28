رئيس الصفاقسي: عودة معلول مستبعدة

يستبعد نادي الصفاقسي التونسي عودة علي معلول ظهير الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في 2016 انتقل معلول من الصفاقسي إلى الأهلي ليصنع التاريخ مع المارد الأحمر على مدار سنوات.

وقال عبد العزيز المخلوفي رئيس لجنة إدارة نادي الصفاقسي في تصريحات لجريدة الشروق التونسية: "عودة علي معلول إلى الصفاقسي مستبعدة".

وتنتشر تقارير إمكانية عودة معلول إلى الدوري التونسي مع قرب كل فترة انتقالات في السنوات الأخيرة.

قبل أسابيع، أوضح جون إدوارد وكيل أعمال علي معلول ظهير أيسر الأهلي حقيقة وجود خلافات بين الطرفين بشأن تجديد التعاقد.

وقال جون إدوارد لـFilGoal.com: "كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديد تعاقده من عدمه غير صحيح ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين حتى هذه اللحظة".

وأضاف "علي معلول يود التركيز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع البطولات التي يخوضها النادي نظرا لأهميتها ولاستكمال ما قدمه من عطاء على مدار السنوات الماضية".

وأتم تصريحاته "نحن أمام أسطورة حية تعيش معنا ولايزال أمام معلول عدة مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوى فني وبدني، واللاعب سوف يحدد مصيره بنهاية الموسم الجاري".

وينتهي تعاقد التونسي علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع علي معلول في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وخلال هذه الفترة حقق معلول مع الأهلي 19 بطولة محلية وإفريقية بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

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