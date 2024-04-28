شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد

الأحد، 28 أبريل 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تحوم الشكوك حول قدرة ماتياس دي ليخت وكونراد لايمر ثنائي بايرن ميونيخ على المشاركة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن عقب الفوز على إينتراخت فرانكفورت: "يُعاني كونراد لايمر من إلتواء في كاحله، أما ماتياس دي ليخت فيعاني من ألم في الرباط الداخلي للركبة".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "علينا الآن أن ننتظر ونرى ما تقوله الفحوصات لمعرفة جاهزيتهم لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء".

فيما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مشاركة ماتياس دي ليخت وكونراد لايمر أمام ريال مدريد محل شك.

وهناك تفاؤل بشأن ليروي ساني وجمال موسيالا، من المرجح أن يبدأ كلاهما المباراة، حسب التقرير.

كما أوضح تقرير سكاي أن سيرج جنابري سيكون ضمن القائمة ولكن من المرجح أن يبدأ على مقاعد البدلاء.

مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء التالي في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

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