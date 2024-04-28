الثالث على التوالي.. ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

واصل ليونيل ميسي تألقه منذ عودته من الإصابة وسجل في انتصار إنتر ميامي برباعية على نيو إنجلاند ريفيليوشن بالدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على فريق نيو إنجلاند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وساهم ميسي فيهم جميعا.

وافتتح نيو إنجلاند التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

بينما نجح ميسي في معادلة النتيجة بالدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وأضاف ميسي الهدف الثاني من صناعة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 68.

وقتل كريماشي اللقاء بهدف ثالث لإنتر ميامي من صناعة ميسي في الدقيقة 83.

واختتم لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة 89 بهدف من صناعة ميسي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة مجموعة الشرق بالدوري الأمريكي من 11 مباراة.

وحقق إنتر ميامي انتصاره الثالث على التوالي.

كما صعد ليونيل ميسي إلى قمة ترتيب هدافين المسابقة برصيد 9 أهداف.