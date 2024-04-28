نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه لو هافر بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولةا لـ 31 من الدوري الفرنسي.

البداية أتت صاعقة، فبينما يستعد باريس للاحتفال بالتتويج بالدوري، غافله لو هافر بالهدف الأول في الدقيقة 19 من كريستوفر أوبين.

وفي الدقيقة 29 تعادل برادلي باركولا، ولكن أندريه أيو استرد التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 38.

وحل كيليان مبابي مع بداية الشوط الثاني على حساب عثمان ديمبيلي.

الأمور تفاقمت بالهدف الثالث من لو هافر في الدقيقة 61، والذي سجله عبد الله توريه.

وفي الدقيقة 78 بدأ أشرف حكيمي مشروع العودة بعد تمريرة من جونكالو راموس.

راموس نفسه سجل هدف التعادل في الدقيقة 94، وهذا الهدف حسم التتويج عمليا، ولكنه لم يحسمه.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 70 نقطة من 31 مباراة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه موناكو (58 نقطة من 30 مباراة).

موناكو لا يزال قادرا على بلوغ النقطة السبعين، أي أن باريس لن يتمكن من حسم الدوري إلا بتعثر ملاحقه في مواجهة الجولة الحالية ضد ليون، أو بأن يحقق هو أي نقطة في المباريات الـ 3 المتبقية.

ماذا يحدث لو خسر باريس مبارياته المتبقية واختتم موناكو موسمه بـ 4 انتصارات متتالية؟

لا شيء على الأرجح.. باريس سان جيرمان سجل 76 هدفا وتلقى 29، أي يملك فارق أهداف +47.

موناكو سجل 56 هدفا وتلقى 38، بفارق أهداف +18.

وبالتالي.. موناكو يحتاج لتحقيق 4 انتصارات وتعرض باريس سان جيرمان لـ 3 هزائم تعوض جميعها أفضلية 29 هدفا لصالح فريق العاصمة.