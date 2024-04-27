كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك
السبت، 27 أبريل 2024 - 22:09
كتب : FilGoal
توج الترجي التونسي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية.
وحسم الترجي المباراة بنتيجة 30-25.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بنتيجة 16-11.
وفي نهاية المباراة نجح الفريق التونسي في الحفاظ على فارق الأهداف الخمسة.
وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بالفوز على شبيبة أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف النهائي.
بينما فاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-20.
وبذلك يحقق الترجي لقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.
وخرجت البطولة من بين الأندية المصرية للمرة الأولى منذ 2019، حين توج بها النجم الساحلي التونسي أيضا.
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