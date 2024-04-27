كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك

السبت، 27 أبريل 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي دوري أبطال إفريقيا - كرة يد

توج الترجي التونسي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وحسم الترجي المباراة بنتيجة 30-25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بنتيجة 16-11.

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وفي نهاية المباراة نجح الفريق التونسي في الحفاظ على فارق الأهداف الخمسة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بالفوز على شبيبة أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف النهائي.

بينما فاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-20.

وبذلك يحقق الترجي لقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

وخرجت البطولة من بين الأندية المصرية للمرة الأولى منذ 2019، حين توج بها النجم الساحلي التونسي أيضا.

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