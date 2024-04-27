كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي
السبت، 27 أبريل 2024 - 22:06
كتب : FilGoal
اختتم الأهلي منافسات مجموعة النيل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على بانجي بطل إفريقيا الوسطى.
وفاز الأهلي بنتيجة 94-71.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.
وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.
بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.
وعاد الأهلي للفوز على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة 87-76 في المباراة الخامسة.
ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة، وحسم تأهله لربع النهائي من الجولة الماضية.
ويلعب الأهلي المباراة الأخيرة غدا السبت ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.