كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي

اختتم الأهلي منافسات مجموعة النيل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وفاز الأهلي بنتيجة 94-71.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.

بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.

وعاد الأهلي للفوز على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة 87-76 في المباراة الخامسة.

ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة، وحسم تأهله لربع النهائي من الجولة الماضية.

ويلعب الأهلي المباراة الأخيرة غدا السبت ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.