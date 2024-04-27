كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي

السبت، 27 أبريل 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

اختتم الأهلي منافسات مجموعة النيل في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بالفوز على بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وفاز الأهلي بنتيجة 94-71.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.

بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.

وعاد الأهلي للفوز على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة 87-76 في المباراة الخامسة.

ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة، وحسم تأهله لربع النهائي من الجولة الماضية.

ويلعب الأهلي المباراة الأخيرة غدا السبت ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

الأهلي الأهلي كرة سلة BAL
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL انتهت BAL - الأهلي (87)-(76) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL انتهت في BAL - الأهلي (85)-(79) بانجي.. ثالث مباريات المجموعة كرة سلة - بعد 3 أيام من BAL.. اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر كرة سلة - الأهلي يهزم الأهلي بنغازي في ثاني مباريات BAL
أخر الأخبار
مباشر الدوري - المصري ضد الداخلية 57 ثاتيه | الدوري المصري
التشكيل - أرسنال بتشكيل فائز مكرر.. وفيرنر وسون في هجوم توتنام 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - حسين فيصل أساسي مع المصري.. وأكينمولا يقود هجوم الداخلية 31 دقيقة | الدوري المصري
تنس - شكوك حول مشاركة نادال في رولان جاروس 50 دقيقة | رياضات أخرى
البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب ساعة | منتخب مصر
تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة مالكوم لن تبعده عن مواجهة اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس